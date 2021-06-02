رئيس لجنة المعلمين ل”باج نيوز” : تم الشروع في طباعة امتحانات الشهادة الثانوية





مددت وزارة التربية و التعليم العام فترة التقديم لامتحانات شهادة الثانوية إلى ما قبل الجلوس للامتحانات ب (48) ساعة .

و كشف رئيس لجنة المعلمين يس عبدالكريم في تصريح ل(باج نيوز) عن وجود تزاحم بمكاتب إدارة الامتحانات بغرض التسجيل للامتحانات و استخراج و توثيق الشهادات.

و أكد أن الوزارة شرعت في طباعة الامتحانات توطئة لتطريدها و إرسالها للولايات

مشيراً إلى أنه سيتم ترحيلها إلى الولايات خلال الأيام المقبلة بالطيران عبر القوات المسلحة.

و أبان أن الامتحانات تخضع هذا العام لحراسة مشددة و مؤمنة من قبل القوات المسلحة و جهاز المخابرات العامة و الشرطة و الدفاع المدني.

باج نيوز