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رئيس لجنة المعلمين ل”باج نيوز” : تم الشروع في طباعة امتحانات الشهادة الثانوية
مددت وزارة التربية و التعليم العام فترة التقديم لامتحانات شهادة الثانوية إلى ما قبل الجلوس للامتحانات ب (48) ساعة .
و كشف رئيس لجنة المعلمين يس عبدالكريم في تصريح ل(باج نيوز) عن وجود تزاحم بمكاتب إدارة الامتحانات بغرض التسجيل للامتحانات و استخراج و توثيق الشهادات.
و أكد أن الوزارة شرعت في طباعة الامتحانات توطئة لتطريدها و إرسالها للولايات
مشيراً إلى أنه سيتم ترحيلها إلى الولايات خلال الأيام المقبلة بالطيران عبر القوات المسلحة.
و أبان أن الامتحانات تخضع هذا العام لحراسة مشددة و مؤمنة من قبل القوات المسلحة و جهاز المخابرات العامة و الشرطة و الدفاع المدني.
باج نيوز