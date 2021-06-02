مبابي يُثير الغموض حول مستقبله.. فماذا قال؟





كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان عن رؤيته لواقعه الحالي في ملعب حديقة الأمراء. وتحدث مبابي عن مستقبله(بحسب الامارات نيوز) في ظل ارتباطه بالرحيل في صيف العام الجاري، خاصة إلى ريال مدريد. وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأربعاء: “الدوري الفرنسي لا يعد المسابقة الأفضل في العالم، لكن مسؤوليتي كلاعب فرنسي هي مساعدة هذه البطولة على التطور”. وأضاف في سياق متصل: “أشعر دائماً أنني فرنسي، لكن هذا لا يعني التخلي عن جذوري، لأنها جزء لا يتجزأ من هويتي”. واستدرك اللاعب الشاب: “لكنني عشت حياتي كلها في فرنسا، ولم أشعر أبدا أنها ليست بلدي”. ويرتبط كيليان مبابي بتعاقد مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2022 وتتردد أنباء عديدة من حين لآخر أنه سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

كوش نيوز