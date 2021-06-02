خلال لقائه قيادات من التحالف .. حمدوك : تم التوافق على ضرورة تطوير ميثاق الحرية و التغيير





بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك مع وفد من قيادات قوى إعلان الحرية و التغيير الراهن السياسي و تحديات الانتقال الديمقراطي.

و قال حمدوك في تصريح صحفي عقب اللقاء اليوم “الأربعاء” إن اللقاء تناول بالتفصيل طبيعة الأزمة الاقتصادية و معاش الناس ، مشدداً على أنها أزمة سياسية بالدرجة الأولي تتطلب تضافر الجهود والتعامل بكل الجدية و الشفافية في القضايا و التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية .

و كشف حمدوك عن التوافق خلال اللقاء على ضرورة تطوير ميثاق الحرية و التغيير ليشمل ما استجد من قضايا و ليعالج مجمل التحديات بفهم ضرورة التوافق مرة أخري على برنامج يوحد شركاء الفترة الانتقالية كحد أدنى و يقود البلاد إلى بر الأمان.

من جانبه أوضح كمال بولاد القيادي بالحرية و التغيير أن اللقاء يأتي في إطار وحدة جمع الصف و استكمالاً للقاءات التي بدأتها الحرية والتغيير مع كافة أطراف المرحلة الانتقالية مشيراً إلى أن اللقاء ناقش كيفية وحدة قوى الثورة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

فيما كشف رئيس حزب الامة القومي فصل الله برمة عن ميثاق جديد لتوحيد كلمة الحرية و التغيير و كل مؤسسات الفترة الانتقالية للتصدي لكل التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية ، مشيراً إلى أن حمدوك شدد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الكلمة و جمع الصف .

باج نيوز