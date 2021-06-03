الآلاف يحيطون بـ(مجلس الوزراء) في ذكرى فضّ الاعتصام





تدافعت حشود تُقدّر بالآلاف في يوم ذكرى فضّ اعتصام القيادة العامة. وانطلقت “مواكب العدالة”، واحتشدت أمام مبنى مجلس الوزراء، بشارع الجامعة، وأحاطت به تماماً.

ورددت الجماهير في الذكرى الثانية لفض الاعتصام بحسب صحيفة السوداني، شعارات تنادي بحق الشهيد، والدماء التي سفكت غدراً.

وتحقيق مطالب الثورة بالحرية والسلام والعدالة، ومُحاكمة المُجرمين، وضرورة عدم بيع الدماء مقابل الكراسي والمناصب. في وقت قام بعض الثوار، بحرق العلم الإسرائيلي أمام بوابة مجلس الوزراء.

الخرطوم (كوش نيوز)