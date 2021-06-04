تطبيق زيادة جديدة لأسعار الوقود في ولايات السودان ليصبح البنزين 1650 جنيه للجالون





طبقت السلطات الحكومية في بعض ولايات السودان زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر جالون البنزين لمبلغ 1650 جنيه، وزيادة جالون الجازولين لمبلغ 1585 جنيه، فيما يستمتع سكان العاصمة الخرطوم بسعر مدعوم للبنزين حيث يبلغ سعر الجالون 675 جنيها وسط تكهنات بزيادة السعر قريباً.

وظلت وزارة الطاقة السودانية تفرض أسعارا جديدة للوقود من وقت لآخر، وفقا للأسعار العالمية والتغيير الذي يحدث في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وبلغ سعر الدولار يوم الخميس في البنوك نحو 430 جنيها وفي السوق الموازي نحو 470 جنيها .

وبحسب متابعات صحيفة كوش نيوز فقد تم تنفيذ الأسعار الجديدة في ولاية شمال كردفان والولاية الشمالية وولايات أخرى، وتسمى التسعيرة الجديدة (الوقود الحر خارج المحفظة).

الخرطوم (كوش نيوز)