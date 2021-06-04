(28) لاعباً في قائمة المنتخب الوطني لمواجهة زامبيا وليبيا





استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبير فيلود 28 لاعباً في القائمة الأولية لخوض مواجهتي زامبيا الوديتين الدوليتين يومي 11 و13 يونيو الجاري باستاد الهلال، ومواجهة ليبيا 19 يونيو في قطر ضمن تصفيات كاس العربFIFA.

وسيخضع اللاعبون وفق صحيفة السوداني للكشف الطبي مساء الجمعة 4 يونيو 2021، على أن يقام أول مران في السادسة والنصف من مساء غد السبت باستاد الهلال، وينخرط بعده اللاعبون في معسكر مقفول بفندق إيوا في الخرطوم. وضمت القائمة في حراسة المرمى الرباعي علي أبوعشرين ومحمد أبوجا (الهلال)، منجد النيل ومحمد المصطفى (المريخ)، وفي الدفاع السموأل ميرغني وفارس عبدالله ومحمد ارنق وعمر المصري واحمد وضاح (الهلال)، امير كمال واحمد طبنجة (المريخ)، اطهر الطاهر (سموحة المصري)، رامي كركتيلا (اهلي مروي). وفي الوسط نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبدالله وولاء الدين خضر (الهلال)، والتاج يعقوب وضياء الدين محجوب (المريخ)، شرف الدين شيبوب (شباب قسنطينة الجزائري)، معاذ عبدالرحيم (الخرطوم الوطني).

وفي الهجوم وليد بخيت ومحمد عبدالرحمن وعيد مقدم (الهلال)، سيف تيري والجزولي نوح (المريخ)، أحمد ود أبوك (أهلي مروي)، ياسين حامد (سبارتكوس المجري).

( كوش نيوز)