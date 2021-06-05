



إنعقد إجتماع بين الإتحاد السوداني للملاكمة ، ممثلا في رئيس الاتحاد الأستاذ عكرمة هاشم ، مع هيئة تدريب قوات الشرطة السودانية ، ممثلة في اللواء أحمد حجر مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط واللواء موسى شرة مدير الإدارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود ، بحضور الدوائر المختصة بالإدارة العامة لتدريب الضباط . حيث إبتدر اللقاء اللواء أحمد حجر مرحبا برئيس الإتحاد، والذي نقل له إهتمام مدير عام الشرطة بالمبادرة التي قدمها الإتحاد بخصوص تضمين رياضة الملاكمة في الشرطة السودانية، مؤكدا توجيه سيادته بالجلوس مع الإتحاد للتفاكر حول تنفيذ التعاون بين الطرفين . وفي الاجتماع تمت الموافقة من إدارة تدريب ضباط الصف والجنود علي تدريب منسوبي هم، وذلك لعدد 150 فرد كمرحلة أولى . كما وافقت إدارة تدريب قوات الشرطة السودانية وفق ( سونا) على إستضافة برامج المنتخب الوطني الإعدادية للمشاركات الخارجية ، ورفع توصية للمدير العام لقوات الشرطة بأهمية رياضة الملاكمة في الشرطة باعتبارها من ألعاب الدفاع عن النفس وضرورة تضمينها في منهج كلية الشرطة ، فضلا عن تضمينها مع المناشط الرياضية المنشأة بإتحاد الشرطة الرياضي . رئيس الإتحاد الأستاذ عكرمة هاشم أشاد بنتائج اللقاء ، مؤكدا حرص الإتحاد على المواصلة في نشر وتطوير رياضة الملاكمة السودانية، مثمنا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه رياضة الملاكمة في بناء منتسبي قوات الشرطة السودانية، معلنا إستعدادهم لتسخير كافة إمكانياتهم لإنجاح هذه المبادرة، وأشاد بالتجاوب الكبير الذي وجدوه من قوات الشرطة السودانية .

الخرطوم ( كوش نيوز)