خالد عمر يدعو للتحلي بروح المسؤولية في تداول أخبار التفاوض





دعا الأستاذ خالد عمر يوسف المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى التحلي بروح المسؤولية في تداول الأخبار والتحليلات والآراء حول العملية التفاوضية. وطالب (بحسب سونا) ضرورة الإسهام في خلق الزخم الإعلامي والجماهيري الإيجابي الداعي والداعم لبلوغ السلام العادل والشامل والمستدام. وقال إن وسائل التواصل الإجتماعي تضج بمناقشات وتداول المعلومات حول سير العملية التفاوضية بجوبا بين وفد الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهو المطلوب لتعزيز حرية التعبير وإيصال المعلومات، وكجزء من المناخ الديمقراطي في بلادنا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. وإشار إلى أن تبادل المعلومات يأتي حرصاً على الروح الإيجابية السائدة في المفاوضات بينهم والرفاق في الحركة الشعبية – شمال قيادة الحلو، وترحيب الحكومة السودانية بمقترح الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بمسودة الإتفاق الإطاري، كأساس للوصول إلى تفاهمات حول القضايا المختلف عليها. وأوضح خالد أن مصدر المعلومات هو الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، وأن المواقف والوثائق موضوع التفاوض مكانها قاعات الإجتماعات والمفاوضات، مشيراً إلى أن الوساطة ألزمت جميع الأطراف بعدم تداول قضايا التفاوض ووثائقه إلا بموافقة الجميع حرصاً منها على الحفاظ على البيئة الإيجابية للمفاوضات.

الخرطوم (كوش نيوز)