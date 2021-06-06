خالد عمر يدعو للتحلي بروح المسؤولية في تداول أخبار التفاوض
دعا الأستاذ خالد عمر يوسف المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى التحلي بروح المسؤولية في تداول الأخبار والتحليلات والآراء حول العملية التفاوضية. وطالب (بحسب سونا) ضرورة الإسهام في خلق الزخم الإعلامي والجماهيري الإيجابي الداعي والداعم لبلوغ السلام العادل والشامل والمستدام. وقال إن وسائل التواصل الإجتماعي تضج بمناقشات وتداول المعلومات حول سير العملية التفاوضية بجوبا بين وفد الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهو المطلوب لتعزيز حرية التعبير وإيصال المعلومات، وكجزء من المناخ الديمقراطي في بلادنا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. وإشار إلى أن تبادل المعلومات يأتي حرصاً على الروح الإيجابية السائدة في المفاوضات بينهم والرفاق في الحركة الشعبية – شمال قيادة الحلو، وترحيب الحكومة السودانية بمقترح الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بمسودة الإتفاق الإطاري، كأساس للوصول إلى تفاهمات حول القضايا المختلف عليها. وأوضح خالد أن مصدر المعلومات هو الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، وأن المواقف والوثائق موضوع التفاوض مكانها قاعات الإجتماعات والمفاوضات، مشيراً إلى أن الوساطة ألزمت جميع الأطراف بعدم تداول قضايا التفاوض ووثائقه إلا بموافقة الجميع حرصاً منها على الحفاظ على البيئة الإيجابية للمفاوضات.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
قوم لف ايها العميل الاماراتي
قام من نوموا ولقى كومو يا سلك هملت البلد – على الرقم من سوء الكيزان بس وفود التفاوض لها وزنها – على الحاج – على عثمان …. الكيزان هم الوصلونا لهذا الواقع المرير – ذي خالد سلك ده لو كان في منظومة الكيزان يتم تدرجة من سكرتير مدير مكتب 5 سنوات ثم نائب مدير مكتب وبعد ذلك يتم تعيينه مرافق للوفد المفاوض ثم مراقب غير معلن وإذا اثبت جدارته يعين رسما ضمن ذيلية الوفد غير التنفيذية وبعدها يتم إدراجة داخليا ضمن وفد التداول بين أعضاء الوفد وإذا لم بأرائة يتم تعيينة عضو وفد التفاوض إذا أحرز تقدما كبيرا في التفاوض يتم إعلانة الناطق بإسم الوفد ومن ثم رئيس وفد المفاوضات – المفاوضات تحتاج حنكة وعلاقات واسعة ما كل من هب ودب عينه ومسكوة مصير بلد ليتفاوضات مع لبوات الغابة
يا سلك انت ما تطلع وتوري الناس الحاصل في المفاوضات دي ولا حاتبقي زي جوبا الاولي وبعدين الشعب السوداني يشيل الشيله ويلبس في الحيط زي ما حاصل اسع حميتي الذي قاد المفاوضات اصبح اول من يرفض تنفيذها ويرفض دمج قواته في الجيش وحالة الاحتقان والتربص والتوتر الذي يعيشه السودان الان، تبا لكم جميعًا