تحمل (48) ألف طن .. وفد حكومي رفيع يستقبل باخرة قمح أمريكية غداً





تَصل إلى ميناء بورتسودان غداً نحو (48) ألف طن قمح أمريكي، وسيكون في استقبال شحنة القمح الأمريكي وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

وقال وزير الصناعة بحسب (وكالة السودان للأنباء)، إن تلك الكمية بجانب القمح المحلي ستُغطِّي حاجة البلاد من القمح حتى نهاية العام الحالي.

واستقبل والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي بمكتبه، مساعد المدير العام للمخزون الاستراتيجي، عضو اللجنة الفنية للقمح والدقيق، عبد المطلب عبد الرحمن، الذي وصل إلى بورتسودان في إطار الإعداد لاستقبال الشحنة، وأشاد الوالي بتميُّز خُطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً في ذلك إلى استلام البنك الزراعي (400) ألف طن قمح من الإنتاج المحلي و(300) ألف طن مُتوقّعة من مُنتجين محليين، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي، مؤكداً أن ذلك سيحقق استقراراً في الخبز.

صحيفة الصيحة