الحكومة تخسر 37 مليار جنيه يومياً عقب اغلاق مقاومة العبيدية سوق الذهب





أغلقت لجان المقاومة بمحلية العبيدية سوق التعدين ودخل اعتصامها المفتوح يومه الثاني وأوقفت تحصيل بوابة سوق الذهب التي ترفد خزينة الدولة 37 مليار جنيه يومياً وسمحت لجان المقاومة للمعدنين بادخال حجارات الذهب للسوق بدون رسوم ومنعتها في الوقت ذاته من الخروج ، وأوضح القيادي بالادارة الأهلية بشرى الصائم لـ(الجريدة) أن التحصيل الذي تم ايقافه كان جزءاً منه يمشي للمحلية ، بينما يذهب الجزء الثاني للولاية والثالث للمركز ، والرابع للشركة السودانية للموارد المعدنية ، ونوه الى أن مطالب المعتصمين تتمثل في اصحاح البيئة في السوق بجانب اقامة نقطة للشرطة في السوق، وتأهيل شبكات المياه والكهرباء للسوق وتمسك المعتصمون باصحاح البيئة والصحة العامة تأهيل مستشفى القمبرات باعتبار أنها الأقرب للسوق ، وطالبوا بآلية لحصر المعدنين وتقنينهم ، وايقاف التعدين داخل الأراضي السكنية والزراعية بمختلف أنواعه ومراجعة عقودات شركات الامتياز ، ولفت الى أن لجان مقاومة العبيدية شددت على ضرورة محاكمة الجناة في مقتل شهدي العبيدية في ثورة ديسمبر ، ورأى الصائم أن الاعتصام ليس بعيداً عن الصراع الذي يدور بين والي نهر النيل ، والشركة السودانية للموارد المعدنية .

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة