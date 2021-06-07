نادي المريخ يدفع بدعوى للمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة





أعلن نادي المريخ عن تقديم دعوى للمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم، الأثنين.

وقال المكتب الإعلامي للنادي” قام مجلس الإدارة بتقديم دعوى للسيد المدير العام للمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم استنادًا للمادة (19) الفقرة (1) الحرف (د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016م وذلك فيما يتعلّق بالمنازعة بين الهيئتين الرياضيتين من أجلّ الفصل فيها من قبل المفوضية الوطنية المختصة بفضّ المنازعات الإدارية حسب القانون الوطني الملزم، وذلك وفقاً لإختصاصاتها وسلطاتها بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016م”.

ويسود نادي المريخ صراع إداري في الوقت الراهن، بعد مطالباتٍ برحيل آدم عبد الله سوداكال، فيما يتمسّك الأخير بالاستمرار في حكم النادي.

وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية أجاز فيها النظام الأساسي، وكلّف المكتب التنفيذي بإدارة الأمور في النادي إلى حين عقد جمعية انتخابية بعد 45 يومًا.

والأحد، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّه سيبحث الخطابات الواردة بشأن قضية نادي المريخ في اجتماعه المقرّر له الثالث عشر من يونيو.

باج نيوز