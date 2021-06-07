المريخ يشكو أعضاء باتحاد كرة القدم السوداني





دفع مجلس المريخ، الأثنين، بشكوى إلى رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، ضد عددٍ من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وقال الموقع الرسمي للنادي بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ الخطوة تأتي لتدّخل الأعضاء في الشأن الداخلي لنادي المريخ وانتهاكهم لمبدأ استقلالية النادي بصورةٍ مستمرّةٍ ومخالفة لكلّ الأنظمة.

وطالب مجلس الإدارة الفصل في الشكوى لفض النزاع القائم بين أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد وبين عضو الجهاز التشريعي للاتحاد (نادي المريخ) َوذلك من قبل الجهاز القضائي بالإتحاد تحقيقاً لمبدأ العدالة وفصل السلطات.

ويسود نادي المريخ صراع إداري في الوقت الراهن، بعد مطالباتٍ برحيل آدم عبد الله سوداكال، فيما يتمسّك الأخير بالاستمرار في حكم النادي.

وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية أجاز فيها النظام الأساسي، وكلّف المكتب التنفيذي بإدارة الأمور في النادي إلى حين عقد جمعية انتخابية بعد 45 يومًا.

باج نيوز