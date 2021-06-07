الكشف عن (6) أسباب رئيسية لأزمة مياه الخرطوم





كشف خبير السدود والمياه البروفيسور الصادق شرفي عن (6) أسباب رئيسية لأزمة المياه في ولاية الخرطوم، أبرزها الضخ المباشر للمياه بدون إجراء اختبار، وإهمال فكرة الخزانات العلوية والنقص في إمداد الكهرباء وإقامة الآبار العشوائية داخل الأحياء دون مراعاة للمصادر، فضلاً عن الشبكات التي تم تجديدها خلال العام 2010 إلى 2018 والاستغلال السيئ من قبل الوزارات والسفارات لمياه الشرب في ري الحدائق. وطرح شرفي (13) حلاً للخروج من الأزمة منها إنشاء بئر عميقة بالقرب من كبري شمبات لأخذ مياه نيلية وتطبيق قوانين رادعة وتقنين الاستهلاك وفرض عمل آبار على الجهات الرسمية، علاوة على مراجعة أخطاء الشبكات وفصل الشبكة القديمة عن الجديدة واتباع الطرق العلمية والهندسية، في تصميم مشاريع المياه، ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء. وأشار وفق صحيفة الحراك إلى وجود العديد من الأخطاء الهندسية في محطة مياه شمال بحري وسوبا ومحطة الدباسين، بالإضافة إلى التصميم الخاطئ لمحطة بيت المال ما تسبب في تقليل كمية إنتاج المياه، وتابع “هيئة مياه ولاية الخرطوم تعاني من سوء إدارة وعمل غير هندسي وعلى المواطنين مقاضاتها”.

الخرطوم كوش نيوز