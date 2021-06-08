زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين بنسبة تقارب الـ(100%)





كشفت مصادر موثوقة في قطاع الطاقة لـ(السوداني)، عن تسعيرة جديده للوقود، كما أعلنت عن عدم سماح الحكومة لشركات القطاع الخاص من استيراد الوقود بشكل مباشر إلا للشركات العاملة في مجال الذهب والمصانع.

وقالت المصادر إن الحكومة رفعت بموجب الزيادة الجديدة لتر البنزين من 150 الى 290 جنيهاً ليصبح سعر الجالون 1.305 جنيه بدلاً من 675 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 125 إلى 285 جنيهاً ليصبح سعر الجالون 1282 جنيهاً بدلاً من 562.2 جنيها، ونوهت إلى أن وزارة المالية أصدرت قراراً ألغت به كافة الأسعار السارية للوقود سابقاً وقامت بتشكيل لجان لوضع معالجات في الوقود للقطاعات الاستراتيجية والزراعة والكهرباء والمواصلات.

صحيفة السوداني