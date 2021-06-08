برقو يجتمع بالأجهزة الفنية للمنتخبات





عقد الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الإتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعا الثلاثاء 8 يونيو 2021م، في مكتبه مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود، واطمئن على سير التحضيرات، في طريق الإعداد لمواجهة المنتخب الزامبي يومي الجمعة والأحد المقبلين (11) و (13)، يونيو الحالي، وذلك ضمن برنامج الإستعداد لمواجهة المنتخب الليبي 19 يونيو 2021م، في العاصمة القطرية (الدوحة)، بملحق كأس العرب فيفا.. والتقى برقو وفق ( سونا) من بعد الجهاز الفني للمنتخبات السنية بقيادة الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية منير لهباب، ووقف على البرنامج الكامل الموضوع في خارطة العمل لتكوين كليات المنتخبات السنية، وبرنامج إستكمال الزيارات، إلى الولايات ضمن برنامج إكتشاف المواهب.. الاجتماع جاء بحضور الاستاذ اسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات، والاستاذ حسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية.. و اشاد الدكتور حسن برقو، بالجهد المبذول، والمسئولية الكبيرة، واعتبر ان الروح الوطنية حاضرة، واسرة المنتخبات في قمة تجانسها وأعضائها قادرون على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في قادم الاستحقاقات كما نشروا الفرحة من قبل وتأهلوا الى نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م على حساب المنتخب الجنوب أفريقي..

الخرطوم ( كوش نيوز)