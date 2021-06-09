وصول أول دفعة من قمح المعونة الأمريكي إلى ميناء بورتسودان





وصلت ميناء بورتسودان مساء أمس (الثلاثاء) باخرة قمح المعونة الأمريكية وتقدّر شحنتها بنحو ٤٨ ألف طن.

ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية بمعونة من القمح تقدر بـ(٤٨) ألف طن كدفعة أولى من معونة تعهدت بها في وقت سابق تصل كميتها إلى ٣٠٠ ألف طن.

واستقبل الدفعة الأولى من المنحة عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم وزير الصناعة ووكيل وزارة التجارة ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام ونائب مدير المخزون الاستراتيحي وممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويتوقع أن تصل كمية مماثلة من المنحة (٤٨ ألف طن) في غضون شهر ونصف.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز عن 12 إلى 17% من الاستهلاك.

وأقرت الولايات المتحدة خلال وقت سابق من العام الجاري، معونة قمح للسودان تورّد على دفعات، في وقت واجهت فيه الأخيرة تذبذب وفرته في السوق المحلية، بسبب شُح الدولار اللازم للاستيراد.

صحيفة الصيحة