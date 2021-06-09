وصول 48 ألف طن قمح من المعونة الأمريكية





وصلت صباح اليوم الى ميناء بورتسودان باخرة المعونة الأمريكية محملة ب ٤٨الف طن من القمح من جملة ٣٠٠ الف طن ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي. وكان في استقبال الباخرة وزير الصناعة الاستاذ ابراهيم الشيخ ووكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد و والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي وممثلين لوزارات التجارة المالية والبنك الزراعي وشركة سين. وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي بحسب (سونا)، الذي عقده أمام الباخرة في الاحتفال الكبير ان وصول الباخرة الأمريكية اليوم يؤكد عودة السودان للمجتمع الدولي وإشارة أكيدة لعودة وتطبيق العلاقات الأمريكية بين البلدين مبينا ان أبواب السودان الآن مفتوحة لكل العالم وعلى رأسها الدول العربية والاوروبية وكلها آفاق جديدة تساهم في مستقبل السودان الجديد. واوضح ان السودان يسير بخطوات متقدمة في عهد الحرية يتوقع ان يستفيد من موارده الطبيعية والاستثمارية معربا عن شكره وتقديره للحكومة وشعب أمريكا ووقفتهم مع حكومة الفترة الإنتقالية عبر النموذج الذي قدم عبر ثورة ديسمبر العظيمة في إحداث التغيير والتحول الديمقراطي. واشاد بالتنسيق بين كل الشركاء حيث تم الاعداد لهذا العمل بصورة دقيقة تجلت من خلالها الوتيرة العالية وقال نحن اليوم عدنا الى حضن المجتمع الدولي لافتا بأن هذا الدعم يسد الحاجة لفترة ستة أشهر فضلا عن ما تم توفيره بعد نجاح الموسم الشتوي لمحصول للقمح. مجددا تعهده بالاستمرار في دعم الخبز مع الإستمرار في تحسين نوعيته بعد أن اكملت الرقابة المحكمة وخطة مكافحة التهريب وثمن دورشركة مطاحن سين للغلال لتوفيرها كل الآليات والتي ابرزت من خلال هذا العمل القدرات السودانية المؤهلة معلنا ان الموسم القادم سيكون الأفضل. ومن جانبه شكر والي البحر الأحمر الحكومة الأمريكية التي فتحت آفاق الصداقة لهذا الدعم المقدر كما عبر عن سعادته لهذه الزيارة مؤكدا دعم ومساندة الولاية لهذا العمل الاستراتيجي المرتبط بمعاش المواطن. واكد ممثل السفارة الأمريكية بأن التواصل سيستمر مع حكومة الفترة الإنتقالية وسوف يتواصل الدعم لفترة ستة أشهر فضلا عن الأموال التي سيتم عبرها دعم السلام الشامل بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)