لاعبو ريال مدريد يهددون بيريز لهذا السبب





هدد10 لاعبين من ريال مدريد، رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالرحيل عن الفريق. في حال التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي لخلافة زيدان. وحاول ريال مدريد، التعاقد مع أنطونيو كونتي، لقيادة الميرنجي، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، قبل توجيه الدفة إلى كارلو أنشيلوتي. وفي تصريح (بحسب الامارات نيوز) قديم لراموس في 2018، عندما كان كونتي مرشحًا أيضًا لتدريب ريال مدريد. قال:”الاحترام يُكتسب، لا يُفرض، إدارة غرفة تغيير الملابس، أهم من معرفة المدرب الجديد”.

الخرطوم (كوش نيوز)