وزير المالية: لايوجد بالعالم دولار جمركي وهنالك تصنيفات تتم الان بالجمارك





اكد وزير المالية د. جبريل ابراهيم في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء بمنبر (سونا ) عن خروج الدولة تماما من دعم الوقود (بنزين وجازولين ).

وقال جبريل ان وزارته وضعت معالجات للمزارعين وسيتم دعم المزارع المنتج فقط ، و قال “لايوجد سعرين للعملة وان بنك السودان يعمل بالسعر التاشيري فقط ولا نعمل بالسعر الموازي” ، واكد بانه لايوجد بالعالم دولار جمركي بل هي معالجات لتعافي الاقتصاد السوداني وان هنالك تصنيفات تتم الان بالجمارك لوضع اي صنف في مكانه الطبيعي ومعرفة حوجة البلاد له.

وطمأن وزير المالية المواطنين بان هنالك انفتاح كبير نحو الاستثمار بالسودان وان وزارته تستقبل يوميًا اعدادا كبيرة من المستثمرين للعمل بالبلاد.

الخرطوم 9-6-2021 (سونا)