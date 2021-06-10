تقرير يفضح “مؤامرة” نجوم ريال مدريد ضد مدرب إيطالي كبير





كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، مؤامرة داخلية لنجوم ريال مدريد، لإبعاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن تولي تدريب الفريق.

وقبل أسابيع، ربطت أنباء اسم أنطونيو كونتي، بريال مدريد، خاصة وأن الأول كان قد ترك إنتر ميلانو الإيطالي، بعد موسم رائع، حقق فيه لقب الدوري الإيطالي بعد غياب.

وبالرغم من أن كونتي، على الورق، كان يبدو المرشح الأمثل لتدريب ريال مدريد، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أنه سرعان ما اختفى من الصورة.

وجاء بعدها الخبر المفاجئ، بتوقيع “الملكي” مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، المحبوب من قبل نجوم الفريق.

وقالت صحيفة “تايمز”، إن 10 من نجوم ريال مدريد، توجهوا لإدارة ريال مدريد، وهددوا بالرحيل، في حال التوقيع مع كونتي.

وكشف اللاعبون لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز، من خلال معرفة بعضهم بكونتي، ومن خلال زملائهم في إنتر ميلانو والأندية السابقة التي دربها أنطونيو كونتي، أن طريقته في التعامل مع اللاعبين لا تتناسب معهم، ولا تصلح لغرفة ملابس ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

وكشفت الصحيفة عن أن ما قام به لاعبو ريال مدريد تجاه كونتي ليس جديدا عليهم، فقد سبق منذ 3 أعوام في صيف العام 2018 حينما كان كونتي وقتها أيضاً مرشحاً لتدريب الفريق، أن رفضه اللاعبون الكبار في النادي الملكي.

يذكر أن كونتي معروف في الوسط الرياضي، بتعامله الجاف مع اللاعبين، وخلافاته الكثيرة مع الإدارات، وآخرها كان مع إنتر ميلانو، وقبلها تشلسي الإنجليزي.

سكاي نيوز