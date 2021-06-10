فينالدوم يراوغ برشلونة ويوقع لباريس سان جرمان





أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وقال باريس سان جرمان في بيان، الخميس، إن اللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 30 عاما، انضم في صفقة مدتها 3 سنوات حتى عام 2024.

ولعب فينالدوم 237 مباراة على مدى 5 مواسم مع ليفربول، وساعد الفريق الإنجليزي على الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي العام الماضي.

واختار اللاعب عدم تجديد عقده مع “الحُمر”، وكان من المتوقع في البداية أن ينضم إلى برشلونة الإسباني.

لكن تقارير صحفية ذكرت أن فينالدوم سيتقاضى 9.5 مليون يورو سنويا في باريس، وهو تقريبا ضعف ما كان يتقاضاه في ليفربول (5 مليون يورو).

وقال فينالدوم بعد توقيع عقده: “أنضم إلى واحد من أفضل الفرق في أوروبا. لقد أثبت سان جرمان مدى قوته في السنوات الماضية. أنا مقتنع أننا نستطيع معا، ومع مشجعينا، الوصول إلى أماكن أبعد وأفضل”.

وتتطلع إدارة النادي إلى تعزيز الفريق بعد فشله في الفوز بالدوري الفرنسي، حيث قدم ليل إحدى أكبر المفاجآت في كرة القدم الأوروبية في المواسم الماضية واقتنص اللقب في المرحلة الأخيرة.

كما خرج النادي الباريسي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

سكاي نيوز