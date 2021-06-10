مورينيو يحرّض كين على مغادرة توتنهام





يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، أن المهاجم هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير، يجب أن يلعب في النادي الذي يجعله سعيدًا.

وارتبط كين بالرحيل عن توتنهام هذا الصيف، بعد أن صرح في أكثر من مناسبة بأنه يرغب في الفوز بالألقاب خلال السنوات المتبقية في مسيرته الكروية.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “أعتقد أن الأمر يتعلق بالإرث والإرث يتعلق بالفوز بالألقاب، لكن من يعلم في غضون 5 أسابيع يمكن أن يصبح هاري بطل أوروبا مع إنجلترا”.

وأضاف: “هاري كين يريد أن يلعب في أعظم المباريات ويشارك في أعظم اللحظات، وخلال الموسم الماضي وأنا هناك أشاهد دوري أبطال أوروبا، وأشاهد الفرق الإنجليزية وهي تقدم أداءً مذهلًا، إنها المباريات التي يريد المشاركة فيها”.

وأكمل: “كين يريد أن يكون في تلك المباريات، لذلك بالتأكيد إنها لحظة في مسيرته المهنية حيث يتعين عليه أن يفكر نوعًا ما ويرى مكانه وأن يجري محادثة جيدة وصادقة مع رئيس مجلس الإدارة، وأتمنى أن يتمكن من إجراء تلك المحادثة”.

وأتم المدير الفني لروما: “أنا متأكد من أنه سيرغب في وضع خطة لما يراه، لكن في النهاية سيكون الأمر متروكًا له وما يشعر به، وما سيكون الأفضل بالنسبة له ولمسيرته”.

صحيفة السوداني