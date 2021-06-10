في الممتاز .. هلال الساحل يفوز على مريخ الفاشر بهدف و تعادل إيجابي بين حيّ العرب و حيّ الوادي





وصل (هلال الساحل) إلى النقطة رقم (26)، وذلك بفوزه على (مريخ الفاشر) بهدفٍ دون رد ناله اللاعب مجاهد العقيد، في المواجهة التي احتضنها ملعب القلعة الحمراء” عصر اليوم – الخميس ضمن الأسبوع الثامن عشر من النسخة السادسة والعشرين للدوري السوداني الممتاز.

وبنهاية اللقاء؛ تأزم موقف مريخ السلاطين بتجدد الخسارة والاستمرار في سلسلة النتائج السيئة والتي وضعت الفريق بالمركز الأخير ضمن الترتيب العام برصيد (9)نقاط بعد مرور (18) أسبوع على انطلاق المنافسة.

في المقابل سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ، على مجريات لقاء (حيّ العرب – بورتسودان) و(حيّ الوادي – نيالا( على أرضية ملعب الخرطوم العتيق.

تقدم (السوكرتا) بالهدف الأول والثاني عن طريق المهاجم (أسعد دبايوا)وعاد اللاعب نفسه لإضاعة ركلة جزاء، قبل أن يمنح مدافع السوكرتا “محمد المعتصم” هدف تقليص الفارق لـ(طوفان برلي) ضمن أحداث الشوط الأول الذي شهد طرد لاعب الوادي (هاشم حسين).

وفي الشوط الثاني نجح “عادل الفاتح” في تعديل النتيجة لـ(حيّ الوادي) برغم النقص العددي، وشهدت المباراة عدداً مقدراً من البطاقات الملونة حيث تم طرد (صدام أبو طالب) ليكمل السوكرتا المباراة بعشرة لاعبين – أيضاً.

وبالنتيجة رفع (الوادي) رصيده إلى (31) نقطة في المركز الثالث، بينما وصل (السوكرتا) إلى النقطة رقم (24).

باج نيوز