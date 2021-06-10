لجنة تسيير نقابة عمال التعليم تعلن الإضراب عن أعمال التصحيح و الكنترول لامتحانات شهادتي الأساس و الثانوي





التصعيد حتى استرداد كامل حقوق العاملين بالتعليم شعار رفعته لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم.

و أعلنت اللجنة في بيان تحصل “باج نيوز” على نسخة منه ، الإضراب عن مرحلتي التصحيح و الكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية و شهادة مرحلة الأساس بكل ولايات السودان ، اعتباراً من السادس عشر من يونيو الجاري على ألا يشمل الإضراب أعمال مراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية و الأساس، مشيرة إلى أن ذلك حرصاً و تقديراً لعدم الإضرار بالطلاب و الأسر.

و دعت اللجنة جموع المعلمين و العاملين بالتعليم العام بكل مدن و قرى و أرياف السودان للالتفاف و التكاتف لتحقيق كامل مطالبها بعيداً عن لغة الوعود.

و أشارت إلى توجيه سابق لرئيس مجلس الوزراء بعد الإضراب الأخير للجنة أصدرت وزارة المالية بموجبه قرارها القاضي بتشكيل لجنة لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم ، مضيفة أن المعلمين لم يجنوا منها سوى الوعود .

و أوضحت لجنة التسيير أنها قامت قبل شهرين ونصف بدراسة تكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد و كانت جملة الاحتياج (110.615)جنيه شهرياً ، مشيرة إلى أن قرار تحرير الوقود سيجعل راتب المعلم لا يكفيه للوصول لمكان عمله.

باج نيوز