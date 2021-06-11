شاهد بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة بين الفنانة هدى عربي وعازفها تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة





اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والسوشيال ميديا السودانية بمقطع فيديو من حفل خاص أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني بمزاج رايق وهو ما دفعها لتقديم فاصل من الرقص مع عازف (الطار) “قسوم”.

وقد خطفت المطربة وعازفها أنظار الحضور ما دفع البعض لاستغلال عدسات هواتفهم النقالة لرصد المقطع وتصويره بالفيديو.

وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن فاصل الرقص الذي جمع هدى عربي والعازف قسوم لم يكن الأول حيث ظهرا في مقاطع سابقة وهما يقدمان وصلات رقص في بعض الحفلات التي شاركت فيها المطربة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين