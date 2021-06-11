شركات أردنية تستثمر في التعدين بالسودان





كشفت وزارة المعادن عن وجود عدد من الشركات الاردنية العاملة في قطاع التعدين بالبلاد على رأسها شركتان تعملان بولاية البحر الاحمر وأخرى بالشمالية.

واعلنت الوزارة عن اتجاهها خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من مربعات الامتياز للاستثمار في المعادن المختلفة.

والتقى وزير المعادن محمد بشير ابو نمو امس بالسفير الاردني بالسودان لتفعيل مذكرة التفاهم الموقع بين وزارة المعادن السودانية ونظيرتها الأردنية لتبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف والتعدين وتدريب الكوادر، مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا الى ضرورة الاسراع في تكوين اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين السوداني والاردني حيث يتمثل الجانب السوداني في وزارة المعادن بينما يمثل الجانب الاردني وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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