تلفزيون السودان يقطع بث برنامج على الهواء على نحو مفاجىء





قطع تلفزيون السودان القومي، مساء أمس الخميس بث حلقة من برنامج المشهد، على نحو مفاجىء، بسبب انتقاد أحد الضيوف للحكومة و سياسة رفع الدعم وأثرها على المواطن – بحسب ما قال الضيف.

وقال الدكتور محمد الزين محمد القانوني والمحامي والمحلل الإستراتيجي، أحد ضيوف الحلقة، عبر مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك، تم الاتصال بالمخرج أن يقطع البث قبل أن تكمل الحلقة نحو ثلث ساعة من البث المقرر لها لمدة ساعة.

مبيناً أن المخرج أخطر المذيع أن يقطع الحلقة بورقة قدمها له على الهواء، وذلك وفق تعليمات عليا مجهولة، وتم بالفعل قطع البث على نحو مفاجىء، مؤكداً أن السبب يعود لانتقاده لسياسة رفع الدعم وتضرر الانتاج وغياب الرؤية وضعف أداء الحكومة.

وكانت الحلقة التي قدمها المذيع محمد أحمد الشيخ، واستضاف فيها نور الدائم طه، مساعد رئيس حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي، والدكتور محمد الزين محمد القانوني والمحامي والمحلل الإستراتيجي، تتناول “التطورات الاقتصادية الراهنة ورفع الدعم عن المحروقات”.

السوداني