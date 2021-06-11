جامعة السودان الأولى على الجامعات السودانية





تم تصنيف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الأولى على مستوى الجامعات السودانية في تصنيف الويبمتركس الأسباني الذي يقوم بتقييم نشاط المستودعات الرقمية مستنداً على الباحث العلمي (google scholar)حيث أحرزت المركز (190) على مستوى المستودعات المؤسسية من بين (4403) مستودع.

وجاءت جامعة السودان طبقا لوكالة السودان للانباء في المركز (205) على مستوى مستودعات العالم من بين (4579) مستودع حول العالم في نسخته الحادية عشر في مايو 2021.

ويهدف تصنيف المستودعات الى دعم مبادرات الوصول المفتوح والمجاني إلى البحوث العلمية والنشاط الأكاديمي للباحثين والأكاديمين بالمؤسسات والجامعات والتي يتم نشرها في ارشيف مفتوح.

ويعتمد تصنيف المستودعات على معايير دقيقة مثل حجم وجودة المحتوى البحثي والأكاديمي المنشور عبر مواقع الجامعات والمؤسسات الإلكترونية، وأيضاً وجود أرشيف إلكتروني للمؤسسة على الويب وكذلك حجم وكمية الوثائق المكتوبة والمدرجة باللغة الإنجليزية.

( كوش نيوز)