مسؤول بـ(المخزون الاستراتيجي): لا فجوة في القمح والموقف مطمئن





كشف مساعد المدير العام للمخزون الإستراتيجي عبد المطلب عبد الرحمن عن اجتماع بين البنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي وممثل الحكومة الأمريكية ووكيل شحن باخرة القمح الأمريكي التي وصلت البلاد مساء الأربعاء المنصرم مستر باول إيثر للوقوف على انسياب عملية افراغ حمولة الباخرة بلا معوقات ومدى التزام الجانب السوداني بالاشتراطات الأمريكية بإكمال عملية الإفراغ في المدى الزمني المحدد بـ (10) أيام فقط.

وأشار عبد الرحمن لـ (السوداني) لقيام السلطات المختصة بإرسال عينات من القمح لتحليلها وترحيل كامل الشحنة التي تعادل (480) ألف جوال الى صوامع شركة سين للغلال الحكومية فقط، مبررا ذلك لاستقبال السودان لأول مرة لشحنات كهذه من الحكومة الأمريكية، مما دفعه لتسريع عملية الإفراغ للباخرة لإثبات الجدية والكفاءة، ولوفرة الأسطول الناقل لشركة سين بالميناء بواقع (120) شاحنة، مؤكدا منحة الفرصة في الشحنات الأمريكية القادمة لصوامع شركات مطاحن الغلال الأخرى (سيقا، ويتا، روتانا، وغيرها ) ، مبينا أن المخزون الاستراتيجي سيوجه بالطحن من هذه الكمية حسب الإحتياج

وقال “إن موقف البلاد من القمح مطمئن ولا ينذر بحدوث فجوة حيث تسلمت الحكومة السودانية فعليا (40) من جملة (200) ألف طن وعد برنامج الغذاء العالمي بتقديمها للسودان، فضلا عن شراء (3,700) من جملة (40) مليون جوال من منتجي القمح المحليين يؤمن البلاد حتى ديسمبر المقبل، ونستهدف شراء كميات أكثر مستقبلا، ونتوقع وصول الدفعات المتبقية من القمح الأمريكي تباعا بواقع (300) ألف طن.”

السوداني