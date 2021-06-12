بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 12 يونيو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 12 يونيو 2021 م، وجاء السعر 429.47610 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الخميس الذي بلغ 428.36980 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 54.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)