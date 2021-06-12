ولاية الخرطوم: تحرُّكات من فلول النظام المُباد لخلق الفوضى والإخلال بالأمن





أقرّت حكومة ولاية الخرطوم بوقوع حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة في الولاية. واشارت في بيان لها السبت، إلى استغلالهم لتوجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرُّض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقصادية الأخيرة، بجانب تحرُّكات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وأعلنت، عن قيام الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية التعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة وفقًا للقانون.

الخرطوم ( كوش نيوز)