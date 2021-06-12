ولاية الخرطوم: تحرُّكات من فلول النظام المُباد لخلق الفوضى والإخلال بالأمن

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ولاية الخرطوم: تحرُّكات من فلول النظام المُباد لخلق الفوضى والإخلال بالأمن
أقرّت حكومة ولاية الخرطوم بوقوع حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة في الولاية. واشارت في بيان لها السبت، إلى استغلالهم لتوجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرُّض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقصادية الأخيرة، بجانب تحرُّكات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وأعلنت، عن قيام الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية التعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة وفقًا للقانون.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
يا والى يا فاشل يا الماقادر تدير ولايتك مثل بقية الولاه شماعة الكيزان والنظام البائد والفلول ما بتأكلك عيش وأصبحت نكته بايخه ولا يلتفت إليها إلا جاهل … بما تقول تُريد خداع الناس بأن الشعب السودانى كله معكم ويقبل ما تردُمونه به من رفع دعم وزيادة أسعار وتجويع ما عدا الكيزان والفلول هم الذين يخرجون للتظاهر ضدكم ( ما قلتو الكيزان إنتهوا ودخلوا جحورهم ) … أترك الخرمجه وإلتفت لنظافة ولايتك من الأوساخ التى تتراكم حتى فى شارع القصر وشارع المطار وأفتح مجارى الأمطار وقد حل الخريف ولم نرى فتحكم للمصارف المليئة بالأوساخ والقاذورات !!
ههه نكتة