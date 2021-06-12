سيتم التعامل مع المتفلتبن وفقا للقانون





أكدت حكومة ولاية الخرطوم في تعميم أصدرته اليوم أن الأجهزة الشرطية والعدلية ستتعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة وفقا للقانون حفاظا على السلامة العامة وقالت الولاية في بيانها(بحسب السوداني) إن حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي حق مكفول لكل مواطن سوداني بنص الوثيقة الدستورية، والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، وهو أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها التي لا تراجع عنها. لقد إتسمت وإلتزمت ثورة ديسمبر المجيدة بالسلمية في جميع مراحلها، وهي تواجه الآلة القمعية للنظام المباد حتى إزالته، وظلت السلمية هي المبدأ الذي تتوشحه الثورة والثوار. شهدت الولاية خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة مستغلين توجه الحكومة الإنتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الإقتصادية الأخيرة ، كما لازم ذلك تحركات من فلول النظام المباد لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. سوف تقوم الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات المتفلتة وفقا للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم. كما نؤكد علي الحق في التعبير ومواكب التظاهرالسلمي وحمايتها من قبل السلطات.

الخرطوم (كوش نيوز)