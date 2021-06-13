رياضية

بعد أن سرح لاعبيه .. المريخ يرتب أوراقه الفنية لاستئناف إعداده للممتاز

2021/06/13
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club el merrikh soudan

شرع فريق الكرة بنادى المريخ في ترتيب اوراقه الفنية استعدادا لمعاودة التدريبات لخوض مباريات الدوري الممتاز وكان الجهاز الفني قد قرر نهاية الأسبوع الماضي تسريح لاعبيه ومنحهم الراحة عقب سلسلة من التدريبات التي خاضها بدون لاعبيه المختارين لقائمة المنتخب الوطني التي شاركت في البرنامج الإعدادى المعد لخوض مباراة المنتخب أمام منتخب ليبيا في التصفيات العربية المؤهلة لنهائيات الأمم العربية القادمة… ويسعى المدير الفني الى تكملة جاهزية وإعداد اللاعبين لخوض مباريات الدوري الممتاز القادمة.

صحيفة الصيحة

2021/06/13
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