بعد أن سرح لاعبيه .. المريخ يرتب أوراقه الفنية لاستئناف إعداده للممتاز





شرع فريق الكرة بنادى المريخ في ترتيب اوراقه الفنية استعدادا لمعاودة التدريبات لخوض مباريات الدوري الممتاز وكان الجهاز الفني قد قرر نهاية الأسبوع الماضي تسريح لاعبيه ومنحهم الراحة عقب سلسلة من التدريبات التي خاضها بدون لاعبيه المختارين لقائمة المنتخب الوطني التي شاركت في البرنامج الإعدادى المعد لخوض مباراة المنتخب أمام منتخب ليبيا في التصفيات العربية المؤهلة لنهائيات الأمم العربية القادمة… ويسعى المدير الفني الى تكملة جاهزية وإعداد اللاعبين لخوض مباريات الدوري الممتاز القادمة.

صحيفة الصيحة