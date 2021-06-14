



في تصريح له، قال الفنان جمال فرفور(الساحة الفنية كبيرة تسع كل الأصوات الجميلة، أتمنى أن ينصلح حالها وتعود للفن عافيته وتكون قلوبنا عامرة بالمحبة والخير لنا ولغيرنا حتى نستطيع أن نترك بصمة جميلة مشرقة للأجيال القادمة من بعدنا..

وأضاف فرفور (أنا مستهدف ومن أقرب الناس والأمر واضح كالشمس. ولكني لست نادماً على ثقتي بأشخاص لم يستحقوها لأنهم سقطوا من نظري تباعاً، لكنني مشفق عليهم وهم يحيكون المؤامرات ضدي في الظلام ويضحكون في وجهي في النور وليس لدي ما أقوله غير أن الله وكيلي يمهل ولا يهمل.

صحيفة الصيحة