جولة تكشف استياء مواطنين من إغلاق الطرق بالمتاريس





عبّر مواطنون بولاية الخرطوم، عن استيائهم الشديد جراء إغلاق الطرق والكباري من قبل بعض الشباب والصبية بالمتاريس، عقب إعلان الحكومة إجراءات اقتصادية قضت بزيادة أسعار الوقود والمحروقات البترولية الأيام الماضية، فيما شرعت قوات من الشرطة بفتح كوبري سوبا بمحلية شرق النيل وإزالة كل العوائق والمتاريس أمام حركة المرور.

وأغلق شباب، عدداً كبيراً من شوارع العاصمة بالمتاريس و(طوب البلوك) و(الأنترلوك)، ومنعوا حركة سير المواطنين في العديد من مناطق العاصمة، كما صاحب إغلاق الطرق عمليات سلب وتهشيم لسيارات بعض المواطنين.

وكشفت زيارة لفريق من (الصحيفة)، طاف مناطق شرق النيل أمس، عن سعادة المواطنين جراء فتح الشرطة للطرق، وطالبوا بمزيد من الإجراءات لبسط هيبة الدولة وإزالة كل الظواهر السالبة التي تعطل مصالح المواطنين.

ووقف فريق (الصيحة) ميدانياً على تعطل حركة المرور وتكدس العربات والشاحنات الكبيرة بشارع أفريقيا قبالة السوق المركزي بسبب المتاريس، ورصدت الصحيفة، تكدس العربات والشاحنات وحاملات النفط بشارع ود مدني – الخرطوم حتى مستشفى سوبا الجامعي.

ووصل فريق (الصيحة) حتى ضاحية (القرينباب) بشرق النيل بالقرب من منتجع (حاج جيد) السياحي.

وأعرب مواطنون، عن انزعاجهم من إغلاق الطرق وتعطيل الحياة، وقالوا (إن الوضع الاقتصادي لا يحتمل مزيداً من الأزمات)، وناشدوا وزير الداخلية للقيام بواجباته في حفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين من عصابات السلب والنهب والمجموعات الإجرامية المنظمة التي تنهب المواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم وأرواحهم.

الخرطوم ـ فريق الصيحة

صحيفة الصيحة