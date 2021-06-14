إيلاف عبد العزيز: سأتزوج وأعتزل الغناء





في معرض ردها حول استمرار الفنانات في الغناء، قالت الفنانة إيلاف عبدالعزيز(لا أعتقد أن هناك مشكلة في الاستمرار وعن نفسي يمكنني المواصلة بصورة عادية إذا رغبت في ذلك بالرغم من التعب والمعاناة، عن نفسي كنت متزوجة ولدي طفل ثم انفصلت لكنني مواصلة الغناء عادي.. وأضافت بالقول(أكيد سأتزوج لكن سأعتزل الغناء نهائياً وإذا اعتزلت مستحيل أرجع للمجال الفني مرة أخرى كما تفعل بعض الفنانات لأنني عندما أعتزله يكون ذلك عن قناعة تامة.

صحيفة الصيحة