نصرالدين حميدتي : قرارات الاتحاد نهائية و (5) سبتمبر آخر موعد لإقامة الانتخابات





أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نصرالدين حميدتي أن قرارات المجلس التي صدرت اليوم بخصوص أزمة نادي المريخ نهائية.

و قال نصرالدين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الذي عقد اليوم “الاثنين” إنه في حال رفض مجلس إدارة نادي المريخ للقرار فستتم الإطاحة بهم على الفور مضيفاً أن الأمر ينطبق على مجموعة الكندو كذلك حال رفضت القرار .

و أضاف “القرارات نهائية حتى لو ذهبوا للفيفا أن يتدخل” .

و كشف عن أن لجنة العضوية التي سيتم تكوينها سيشرف عليها الاتحاد و لا علاقة لمجلس المريخ بها ، و أضاف “أي عضو يجب عليه إبراز المستند بشخصه ثم تقوم لجنة العضوية برفع تقريرها للجنة ثلاثية لتحديد مشاركة العضو من عدمه في الانتخابات” .

و أشار إلى أن الاجتماع شهد نقاش استمر لساعات طويلة اعتمدوا خلاله جمعية يوم 27 مارس و النظام الأساسي و أضاف “تم إدخال سوداكال في المجلس الذي سيدير النادي بناء على نص المادة 73 من النظام الأساسي ، و نأمل تعاون الجميع لانهاء الأزمة”.

و شدد نصرالدين على أنه في حال عدم قيام انتخابات حتى تاريخ الخامس من سبتمبر القادم لأي سبب فسيتم إعلان لجنة تطبيع للنادي بواسطة اللجنة الثلاثية .

باج نيوز