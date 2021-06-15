كشف موعد عودة جهاز المريخ الفني





تفيد متابعات (المصادر) أن عودة الجهاز الفني للمريخ إلى الخرطوم ستتأخر عن الموعد الذي أعلن عنه في وقت سابق بعد إيقاف التدريبات بدعوى الراحة التي منحت للاعبين.. حيث ينتظر أن يصل المدير الفني الإنجليزي لي كلارك أولاً يوم الثامن عشر من يونيو الجاري فيما ينتظر أن يصل المعد البدني المصري إسلام جمال يوم الثاني والعشرين من يونيو قبل أيام قليلة من استئناف المريخ لمبارياته في الدورة الثانية للدوري الممتاز.

وكان المريخ أدى آخر تدريب له يوم التاسع من يونيو الجاري قبل أن يتم إيقاف التدريبات ويغادر الإنجليزي لمسقط رأسه في وقت غادر فيه إسلام جمال إلى دبي لارتباطات أسرية.

صحيفة الصيحة