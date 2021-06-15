وزير المالية السوداني: سنزيد الرسوم الجمركية والضرائب





تعهد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بمراجعة الضرائب والجمارك ورسوم أخرى التي تفرضها الدولة وزيادتها وقال في الإجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومركزية الحرية والتغير أن وزراة المالية ستقوم خلال اليومين القادمين بمراجعة جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى التي تفرضها الدولة وزيادتها .

وأوضح أن السودان يعتبر من ضمن الدول التي تدخل خزانته ضرائب أقل ولفت إلي أنها تشكل 15% من إيرادات الدولة لذلك سيتم مراجعتها وزيادتها وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم إلي أن زيادة المحروقات وتحريرها نهائيا من ضمن القرارت التي اتخذتها الحكومة منذ وقت ليس بالقليل . وأوضح أن زيادة أسعار المحروقات وانخفاض العملة السودانية يقفان وراء تحريره وأشار إلي أنهم يحسون بمعاناة الناس ولكن هناك مرض يحتاج إلي جراحات بجانب أن الحكومة ليس لديها احتياط نقدي .

وأكد أن عدم الرضا من المواطنين متوقع لكن لا بد من إتخاذ القرارات الصعبة وأشار إلي أن المستفيدين من الأسعار السابقة هم أصحاب السيارات وليس المواطنين العادين مبينا أن المواطن العادي لن يتضرر من زيادة أسعار البنزين . ولفت إلي أن الحكومة تقوم الآن بجمع المعلومات اللازمة لدعم 6 مليون نسمة عبر برنامج ثمرات مبينا بأن الدعم يصل الآن إلي 700 ألف مواطن فقط .

ومن جانبه أمن وزير الزراعة على زيادة أسعار الجازولين رغم تأثيرها السالب على الزراعة وقال في الإجتماع بحسب التجاني مصطفى ياسين زعيم حزب البعث العربي الإشتراكي أن تحرير الوقود مهم رغم تأثيراته السلبية وأشار إلي أنه يعرض الآن على المعدنين التقليديين للذهب بأسعار السوق الأسود .

الخرطوم : الحاج عبد الرحمن الموز

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