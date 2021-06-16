سوداني يريد ايداع والدته لدار المسنات ونهاية حزينة للحكاية





إتصل علي واحد قبل سنة وقال لي بالحرف الواحد ، أنا داير أدخل أمي دار المسنات وكل شهر أشيل ليها مواد وملابس المطلوب مني شنو ؟؟؟ 💔

رديت عليهو بالتفاصيل المطلوبة وشروط دخول النزلة للدار، ف قال لي خلاص ممكن تخدمني في الحاجة دي، حقيقي أنا قلبي كان واقف تماماً، ردة فعل الشاب والبرود في الكلام زي كأنه ما في حاجة، ف قلت ليهو ممكن أسألك سؤال؟؟؟؟

قال لي عارف سؤالك أن ليه أنا عايز أدخل أمي دار المسنات، قلت ليهو ليه ياخ الأم دي نعمة البيت لكل أسرة، قال لي أنا متزوج لي دكتورة حسيت أن قال لي كلمة دكتورة دي بي فخر شديد وأنا شغال في السوق بطلع 7 صباحاً برجع 5 عصر، وأمي كبيرة في السن وزوجتي بتكون شغالة يوم بي يوم، يعني ما عندي زول في البيت يهتم بي أمي، وما عندي استطاعة إني اجيب لي بت شغالة عشان تهتم بي أمي، وقال لي أنا قبل إتصل عليك استشرت شيخ وأمام جامع 🕌 وقال لي ما فيها حاجه طالما أنت واحد وامك كبيرة ومحتاجه رعاية في السن دا 😞💔

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البوست دا طويل بس ما ح تحس بملل كمل للنهايه ✍️

ف قلت ليهو لحدي المغرب أنا بتصل عليك أن شاء الله وبديك رد، ف اتزكرت أيام كنت بعمل زيارات لي دار المسنات جات واحدة وقعدت تبكي بكاء لما شافت الأمهات متحنين وكانو مبسوطين معانا، ف جات قالت لي يا ود الصول أنا دايرة لي حبوبه تسكن معاي من الأمهات ديل ومستعدة اخدمه مدى الحياة وسجلت لي رقم تلفونه، سبحان الله في اللحظة دي جات على بالي هي وقلت اتصل عليها أشرح ليها الموضوع ده وبدل الأم تمشي دار المسنات أفضل تسكن معاها، اتصلت عليها ومجرد ما حكيت ليها الحكاية دي قعدت تبكي وقالت لي دا حيوان وما عارف قيمة الأم، وبدت تحكي لي عن أمها قبل وفاته 💔😢💔

وقالت لي خلي يجيب لي الأم دي وأنا جاهزة ومستعدة لي أي إجراءات، قلت ليها اتصل على الزول وأرجع ليك، رجعت ليهو قلت لي يا أخينا الحاصل واحد اتنين تلاتة، قال لي أنا موافق بكل بساطة 😞😞😞💔

قال لي خلاص أنا بكره ما بمشي السوق عشان ننتهي من الموضوع ده، قلت ليهو أبشر 🤦‍♂️💔

والله يا أخوانا أنا اليوم داك النوم أبا لي نهائي، الليل كلو أفكر في حكاية الزول دا، يا ربي الزول دا يكون مريض أو يمكن دي ما امو، أو أمكن ده يكون ما بشر 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

اليوم التاني الصباح اتصل على بدري قال لي انا منتظرك، مشيت ليهو البيت لقيت وضعو احسن من ناس كتيره لدرجة ببني في الطابق التاني، وعشان اتأكد سألتو هل دا بيتك قال لي أي، المهم رفع الشنط في العربية وقال للحجه أرح يا أمي ماشين للبيت التاني، قامت بي رجوله يعني ما كبيرة للدرجة دي 💔🤦‍♂️

ونحنا في الشارع اتصلت على البت المتكفلة بالسكن دي قالت لي أنا ساكنه بري الحتة الفلانية أصل دكان فلان واتصل على، فعلاً مشينا لحدي ما وصلنا الدكان جاتنا برا سلمت على الحجه قبل تسلم علينا نحنا ♥️♥️

المهم كانت مجهزة ليها غرفة كاملة فيها بخور وريحة الطلح والتوب والسبحه والمصلاية وكل طلبات الأمهات الكبار متوفرة في الغرفة دي، قعدنا شربنا الموية وطلع معاي الشاب وقال لي أنا بجي كل تلاتة أسابيع بجيب الفيها النصيب للناس دي و دور فات 😧😧😧😧

بعد مرور ستة شهور قلت اتصل اسأل عن الحجه واسأل إذا لسه الشاب بجي يشوف امو أو لا، المهم اتصلت للبت وبعد ونسه جرت أكتر من عشرة دقائق كانت بتحكي لي عن تسهيلات ربنا بعد الحجه دي جات البيت وبقت ليها سعادة وسط أطفال حلوين طيبين ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

ف سألته اها والشاب لسه قاعد يجي يفقد امو، قالت لي يعني أنت ما عارف، قلت ليها عارف شنو، قالت لي الشاب اتوفى قبل شهرين بي حادث في شارع مدني 😧😧😧😧💔

ف قلت يمكن يكون كذب عليهم ساي عشان تاني ما يجي مثلاً ف قلت أمشي اتأكد أنا واسأل الناس الساكنة هناك، فعلاً مشيت وسألت بتاع الدكان عن بيت فلان، ف رد وقال لي المرحوم؟ قلت ليهو لا ياخ مات متين، قال لي طول والله والبيت بقى مهجور مافي زول تاني قدر يدخل البيت، وفي ناس بتقول إن هو دخل امو دار المسنات وغضب ربنا عليهو واستمر في الكلام وما زكر لي أي كلمة طيبة 😞😞😞😞💔

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أنا كتبت القصة دي ليه، عشان الليلة جاني خبر وفاة الأم الصباح، والكانت متكفلة بيها بتبكي كأنها هي أمها 😔

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القصة دي حقيقة والله وحاصله في البلد دي للأسف 😔

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وفي قصة واحد جاب ابوهو دار المسنين وأنا كنت قاعد شفت كل التفاصيل بي عيوني دي بس بكتب ليكم الحكاية كلها في بوست تاني أن شاء الله 😔😔😔💔

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لو خلصت قرأ البوست أدعم معاك البوست دا بي لايك وشير دعم للبوستات الجاية، وعشان أمثال هذه يعرف المصير بعد هجرة الأم 🙋‍♂️

بقلمي شخصي الضعيف

أحمد نصر الدين _ Ahmed Nasreddin ✍️