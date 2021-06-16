توضيح من مجلس الشباب والرياضة .. فشل اتحاد الخرطوم في تسيير النشاط فأراد أن يجعل المجلس شماعة





قضية ديم سلمان إدارية وليست فنية واتحاد الخرطوم أنشئ بقانون الشباب والرياضة

أصدر اتحاد الكرة بالخرطوم قرارًا بتعليق النشاط لكل الدرجات ودوري الشباب اعتباراً من 15/6/ 2021 نسبة لتدخلات رئيس مجلس الشباب والرياضة المكلف في عدد من الأندية المنتسبة لاتحاد الخرطوم، كما قرر الاتحاد مخاطبة الاتحاد السوداني بحيثيات القرار لمخاطبة الفيفا وكذلك قرر إيقاف عضو نادي ديم سلمان ثلاث سنوات وحرمانه من دخول دور الرياضة .

ويود مجلس الشباب والرياضة أن يوضح الاتي ..

أولاً.. نادي ديم سلمان يتبع للمفوضية الولائية ولم يقم بتعديل النظام الأساسي ولم يعقد جمعيته العمومية التي تحدد تبعيته للمفوضية أو اتحاد الخرطوم ولذلك كان تدخل المجلس بتعيين لجنة تسيير بعد وجود فراغ إداري، مهمتها إجازة النظام الأساسي وتوفيق أوضاع النادي ومن ثم تحديد تبعيته إذ هي قضية إدارية بحتة لا علاقة لها بالشأن الفني .

ثانياً.. هنالك عدد من الأندية مثلها مثل نادي ديم سلمان لم توفق أوضاعها ولم تعدل نظمها الأساسية أو تعقد جمعياتها العمومية لكي تتوافق مع اتحاد الخرطوم وتدخل الاتحاد وشكل لجان تطبيع لأندية تمارس العديد من المناشط الرياضية خلاف كرة القدم علماً بأنه من شروط تأسيس النادي أن تكون به ثلاثة مناشط خلاف كرة القدم فهل يعني ذلك أن اتحاد الكرة سيدير الرباضة بولاية الخرطوم؟

ثالثاً.. واضح أن الاتحاد قد فشل في إدارة نشاطه وهنالك عدد من الأندية فقدت فيه الثقة، ولذلك أراد أن يعلق فشله على المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي تدخل في موضوع نادي ديم سلمان وفقاً للوائح والقوانين التي أعطته الحق. والاتحاد بقراراته تلك كأنما أراد أن يكسب ود الأندية وتضامنها معه .

رابعاً.. طلب الاتحاد من المجلس في بداية الدورة الثانية أن يتم تجميد النشاط لعدم وجود المال بحجة جائحة كورنا إلا أن المجلس رفض وطالب بإقامة النشاط واستمراره بدون جمهور.

خامساً.. هل أزمة ملاعب الاتحاد السوداني للكرة مع اتحاد الخرطوم تعتبر أيضاً سببًا في اخراج هذه المسرحية السيئة؟

وأخيراً يؤكد مجلس الشباب والرياضة بالخرطوم أنه حريص كل الحرص على استمرار النشاط في كل الولاية والاتحادات المختلفة، لأن الهدف الأسمى والغاية النبيلة هي إحياء النشاط واستمراره إلا إذا كانت هنالك توجيهات من الجهات الصحية بالولاية.. كما لابد أن نشير إلى أن اتحاد الخرطوم لكرة القدم تنص المادة (1) من نظامه الأساسي بأنه أنشئ بموجب قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم ٢٠١٧م ..

صحيفة الصيحة