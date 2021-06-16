خطوة جديدة مرتقبة في المريخ





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ مجلس المريخ دعا إلى اجتماعٍ عامٍ يشمل كافة التيارات في الساعات المقبلة من أجلّ مناقشة عديد من الملفات.

وقالت المصادر الموثوقة لـ”باج نيوز”، إنّ الخطوة تجئ في إطار رسم خطة واضحة الملاحم لعمل المجلس في المرحلة المقبلة بعد قرار اتحاد كرة القدم الأخير.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاجتماع من المنتظر أنّ يتمّ تحديد موعده بعد تسلّم النادي القرار مكتوبًا.

والثلاثاء، أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا أعلن فيه اعتماد الجمعية العمومية لنادي المريخ، وكلّف مجلس المريخ الحالي المنتخب إدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة.

وكوّن اتحاد كرة القدم لجنة محايدة لعضوية النادي لحصر العضوية والتدقيق فيها ورفعها إلى لجنة الانتخابات للاتحاد السوداني في مدة لا تتجاوز الشهر.

باج نيوز