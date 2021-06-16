تكلفة شراء عربة في السودان سيصبح ما يعادل شراء خمس في الإمارات





كشف رجل الأعمال، الصادق حاج علي، صاحب عدد من توكيلات الشركات العالمية بالسودان، أن أي شخص مستورد لسيارة، سيدفع مبلغ ٣.٦ دولارات نظير كل دولار من سعر قيمة السيارة المشتراة، وقال: “مثلاً إذا كانت قيمة السيارة عشرة آلاف دولار، فالمطلوب دفعه كرسوم جمركية وضريبية هو مبلغ ٣٦ ألف دولار”. وتابع: “اذا كان سعر العربه ٥٠ ألف دولار فعليه دفع ١٨٠ ألف دولار جمارك وهكذا”.

وأوضح حاج علي، أنه لا جديد فى هذه الرسوم، وأن الفرق فقط كان في قيمة الدولار الجمركي، وانه قد ظل ١٥ جنيهاً لفترة طويلة جداً ثم تغير إلى ٢٠ ثم ٢٨ والآن في طريقه ليصبح محرراً حسب سعر بنك السودان (٤٢٠-٤٤ جنيهاً تقريباً)، مشيراً إلى أن تكلفة عربة (ما) في السودان ستكون تكلفة خمس عربات من نفس الموديل في دولة الإمارات العربية مثلاً.

صحيفة السوداني