ظهور عضو جديد بالجهاز الفني للهلال





بفريق كرة القدم بنادي الهلال السوداني، وذلك في أول تعديل يطرأ على الجهاز الفني البرتغالي، الذي يرأسه ريكاردو فورموسينيو. ويتعلق الأمر بالمدرب البرتغالي، نيلسون سانتوس، الذي شارك فعليا لأول مرة في الحصة التدريبية التي خاضها الهلال، على ملعبه الجوهرة الزرقاء، صباح الاربعاء . وجاء التعاقد مع نيلسون خلفا للمدرب المساعد السابق، مواطنه جواو موتا الذي كان قد بدأ المهمة مع فورموسينيو، قبل نحو 3 أشهر. لكنه توقف عن عمله بعد مباراة ديربي النيلين، التي خسرها الهلال، ولم يعد من بلاده، قبل أن يظهر أمس الثلاثاء فجأة مديرا فنيا لفريق فيروفيارو الموزمبيقي. يذكر أن الهلال وفق موقع كوورة يتصدر الترتيب مؤقتا بالدوري السوداني، ولم يخض سوى مباراة واحدة بالدور الثاني للمسابقة، كانت أمام حي العرب بورتسودان وفاز فيها برباعية. وتأجلت للهلال مباراتان، أمام كل من الأهلي مروي والأمل عطبرة، بسبب ارتباط لاعبيه بالمنتخب.

الخرطوم ( كوش نيوز)