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خبراء يتوقعون قرارات إدارية تطال مسؤولين كبار
توقع سياسيون وخبراء سودانيون أن يتخذ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارات إدارية حاسمة، وذلك بعد خطابه أمس الأول، الذي أكد فيه أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج والتحريض على الانفلات. وتوقع الخبراء وفق صحيفة «الاتحاد» الاماراتية آراءهم أن تطال هذه القرارات مسؤولين كبارا في قطاعات حيوية لمعالجة الاختلالات الموجودة، ومواكبة الانفتاح الاقتصادي القادم. وقد تباينت ردود فعل الشارع على خطاب حمدوك ما بين مؤيد ومعارض، في وقت تتعالى نبرة السخط تجاه الأداء الحكومي.
الخرطوم ( كوش نيوز)
4 تعليقات
محاولة خبيثه وخايبه وستكون فاشله فى نفس الوقت لإمتصاص غضب الشارع وتخديره حتى يستمر هؤلاء فى كراسي الحكم ولأطول فتره ممكنه !!
اذا لم تتم اقالة حمدوك فلا امل في اصلاح او نجاح لان كل الفشل بسبب تبني برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروط الغرب في كل المجالات مقابل وعود جوفاء .
يجب ان ينسحب العميل او ستتم اقالته ومحاكمته فهو اساس الفشل ومن خطط له وقد افجعنا في قوانين العلمانية ومحاربة الاسلام ويتربص بالجيش ولا مجال لبقاؤه
يجب اقالة عبد الباري ونصر الدين الرشيد سعيد ولقمان ومدير سونا ووجدي صامولة وصلاح مناع وابراهيم الشيخ وكل شيوعي او بعثي او يساري او علماني فقد اثبتوا فشلا زريعا واستمرارهم بالضرورة يعني اقالة حمدوك نفسه
خلوهو بعد تروح منو خلعة التتريس دي شوية وبعدين طالبوه بعد ما يشاور الاتحاد الاوربي والمبعوث الاممي وقحت والشيوعيين والبعثيين والمخابرات الغربية والعربية فالرجل تعلم ان يكون ديمقراطي مع جماعته ديكتاتوري مع شعبه .
دعواتكم معانا قولوا اااااااااامين …
اقال الله عثرتنا واراحنا منك ومن جماعتك يا حمدوك