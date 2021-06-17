خبراء يتوقعون قرارات إدارية تطال مسؤولين كبار





توقع سياسيون وخبراء سودانيون أن يتخذ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارات إدارية حاسمة، وذلك بعد خطابه أمس الأول، الذي أكد فيه أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج والتحريض على الانفلات. وتوقع الخبراء وفق صحيفة «الاتحاد» الاماراتية آراءهم أن تطال هذه القرارات مسؤولين كبارا في قطاعات حيوية لمعالجة الاختلالات الموجودة، ومواكبة الانفتاح الاقتصادي القادم. وقد تباينت ردود فعل الشارع على خطاب حمدوك ما بين مؤيد ومعارض، في وقت تتعالى نبرة السخط تجاه الأداء الحكومي.

الخرطوم ( كوش نيوز)