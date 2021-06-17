شاهد بالفيديو: رجل مرور يرفض تحرير مخالفة للفنانه ندى القلعه ويخاطبها ” امشي ساي م تشيلي حالنا”





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ندي القلعة وهي تغني في بث مباشر على صفحتها بموقع (فيسبوك) وهي تسير بدون لوحات مردده إحدي إغنياتها الشهيرة (إتفقنا) من داخل سيارتها أثناء سيرها في الشارع العام. وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز)، فقد كانت القلعة تقوم ببث فيديو مباشر (لايف) تتحدث فيه مع جمهورها أثناء عبورها في إحدي شوارع العاصمة الخرطوم الا أنها تفاجأت بنقطة التفتيش التي يرتكز فيها رجل مرور فبادرته بالتحية وإعتزرت له من عدم وجود اللوحة من جهة الخلف في السيارة التي تقودها حيث ذكرت له أنها تعتبر مخالفة ولابد من إتخاذ الإجراءات اللازمة ولكنه رفض تقييد مخالفة كانت تستحقها وخاطبها ممازحاً (امشي ساي ماتشيلي حالنا).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107878858203284&id=100069435098862

الخرطوم:(كوش نيوز)