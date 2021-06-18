سوداكال يوجه ببدء إعداد المريخ اليوم





وجه رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال ببدء إعداد الفريق عصر اليوم الجمعة، وذلك على خلفية الترتيبات المسبقة التي تمت مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإنجليزي لي كلارك، وينتظر أن يعود المريخ للتدريبات بملعبه بأمدرمان منذ عصر اليوم الجمعة، وسيواصل الفريق تحضيراته اليومية، وكان الجهاز الفني للمريخ قد وضع برنامجاً إعدادياً للفريق سيبدأ تنفيذه من مران الجمعة، وذلك في إطار الاستعداد للنصف الثاني من الموسم وبطولة كأس السودان التي أوقعت فيها القرعة المريخ في مواجهة بطل حلفا الجديدة نادي اكوبام، وينتظر أن يلتقي الفريقان يوم السادس والعشرين بملعب حلفا الجديدة، كما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم عن برمجة اللقاء المؤجل بين المريخ وحي العرب بورتسودان يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو بالقلعة الحمراء.

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