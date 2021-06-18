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توجيه من النائب العام بإيقاف خدمة الانترنت بداية من الغد
بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم و لجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية
الخرطوم : باج نيوز
وجه مبارك محمود النائب العام المكلف بإيقاف خدمة الانترنت أثناء جلسات امتحانات الشهادة الثانوية.
و الخميس قال مدير إدارة امتحانات السودان محمود سر الختم الحوري إنه سيتم قطع الإنترنت لمدة (3) ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً خلال أيام امتحانات الشهادة ؛ لضمان سرية الامتحانات.
و من المقرر أن تبدأ غداً “السبت” امتحانات الشهادة الثانوية.
باج نيوز