الأحمر يدفع بشكواه ضد لواء الدعم السريع





تقدم مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال ظهر أمس الخميس بشكوى رسمية ضد اللواء نور الدين عبد الوهاب التابع لقوات الدعم السريع لدى قائد قيادة قوات الدعم السريع، وعدد النادي التجاوزات المختلفة التي ظلت تبدر من اللواء نورالدين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية بداية بالتعاقد مع اللاعب الغاني نيلسون لازغيلا وعدم سداد مستحقاته الدولارية

مما جعل مجلس المريخ يسدد مستحقاته بالعملة الصعبة كما قام من قبل بدعوة النادي لإقامة معسكر إعدادي بفندق أبشر بالخرطوم ولم يلتزم بسداد مبلغ الفندق

وتحول الأمر لقضية لا زالت بالمحاكم ومؤخراً تابع الجميع ما تناولته بعض المواقع والأسافير المختلفة عن وعده لأحد اللاعبين بمنحه مبلغ مليون دولار من أجل الانضمام لنادي المريخ، وذلك بخلاف مجموعة من الحوارات المؤرشفة والتي ظل يستهدف خلالها مجلس إدارة نادي المريخ.

وقد استوضح النادي في شكواه حول هذه الممارسات هل هي تتم بصورة رسمية وتتبناها قوات الدعم السريع ام هي تصرفات فردية، علماً ان النادي تضرر ضرراً بالغاً معنوياً ومادياً مما ظل يحدث.

( كوش نيوز)