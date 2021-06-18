فيلود : فرصة التأهل بين المنتخبين السوداني و الليبي متساوية و سنفعل المستحيل





وصف مدرب المنتخب الوطني هوبير فيلود مدرب مباراة المنتخب أمام المنتخب الليبي في تصفيات كأس العربFIFA و التي ستقام مساء غداً “السبت” بالصعبة.

و قال فيلود في المؤتمر الصحفي

الذي عقد اليوم “الجمعة” إنهم و منذ وصولهم إلى قطر صبوا تركيزهم نحو مباراة ليبيا ، مشيراً إلى أن التأهل خيارهم الوحيد لضمان التواجد في النهائيات من أجل الاستفادة من البطولة العربية في الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا.

و أبان أن المنتخب الليبي قوي و متماسك إلا أنهم سيحاولون فرض اسلوبهم عليه و أضاف” الحديث عن السودان الأوفر فرصة في الترشح غير دقيق، المباراة الفرصة فيها بالتساوي و سنفعل المستحيل للتأهل”.

من جانبه أكد قائد المنتخب نصرالدين الشغيل قدرتهم على إسعاد الشعب السوداني بالفوز على المنتخب الليبي و الوصول إلى نهائيات كأس العرب.

و أشار إلى أن المباراة في قطر فرصة جيدة للاعبي المنتخب لنسويق أنفسهم ؛ لجهة أن البنى التحتية تؤثر بشكل كبير في إظهار موهبة اللاعبين.

باج نيوز